Районный обсерватор организовали в спорткомплексе «Аполлон»

В Динской в части здания спорткомплекса «Аполлон» организован обсерватор.

Подробнее о его работе «РВС» рассказали в Динской ЦРБ.

Кто находится в обсерваторе?

Это все люди, прибывшие на территорию Краснодарского края из других регионов России, несмотря на предупреждение, что здесь их ждет карантин.

Почему их поместили в обсерватор?

У них нет регистрации на территории Динского района или края. А значит, невозможно было бы проконтролировать, соблюдают они самоизоляцию или нет. А по постановлению губернатора и приказу Роспотребнадзора, все гости Краснодарского края должны 14 дней находиться на карантине для исключения завоза коронавируса.

Здоровы ли эти люди?

Да, все люди в обсерваторе здоровы. Но, поскольку они прибыли из других регионов, они находятся под бдительным медицинским наблюдением. Для контроля за состоянием граждан, пребывающих в обсерваторе, организован круглосуточный медицинский пост.

Делали ли обитателям обсерватора анализ на коронавирус?

В соответствии с приказом Роспотребнадзора анализ людям, прибывающим в обсерватор, делается на десятый день пребывания. После получения результата и окончания 14-дневного карантина люди направляются по месту следования. При малейших признаках ОРВИ они из обсерватора отправляются в госпиталь Красноармейской ЦРБ и сдают анализ в срочном порядке.

Подобный случай произошел однажды. У девушки выявили температуру 37,3 и легкое покраснение горла. Самочувствие у нее было нормальное, но прибыла она из Москвы. Поэтому медики решили не рисковать и немедленно отправили ее в госпиталь и взяли анализ на коронавирус.

Могут ли ли жители обсерватора покидать его территорию?

Нет, все, кто помещен в обсерватор, находятся в условиях строгого карантина. Они не покидают даже свои комнаты.