Разгул стихии в Пластуновской оставил людей без крыш

Сегодня, 25 июня 2019 года, подписчики «РВС» сообщили, что во время вчерашнего дождя в станице Пластуновской был апокалипсис: свет отключили, магазин затопило, крыши с домов сорвало.

Глава Пластуновского сельского поселения Сергей Олейник прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что свет действительно отключали, причина — упавшее на провода дерево, которое росло в частном дворе. По поводу потопа в магазине обращений в администрацию не было, тем более что объект частный. О сорванных крышах станичники в администрацию не сообщали. Глава поселения отметил, что пара-тройка трухлявых деревьев при непогоде сломались.

Выехав на место, журналист "РВС" выяснил, что на улице Солдатской от стихии пострадали как минимум два дома. Владелец одного из них, Евгений, рассказал, что во время разгула стихии он отсутствовал. Супруга по телефону сообщила ему, что сильным ветром сорвало ворота. По возвращению мужчину ждал неприятный сюрприз: кроме ворот, ветром завалило фронтон дома. К слову, дом построен около 25 лет назад и все эти годы выстаивал в любую непогоду. Также во дворе дома упало старое дерево.

Владелец другого дома рассказал, что поднявшийся ветер завалил фронтон и сдвинул крышу. Единственным выходом стала замена кровли. Свой ущерб мужчина оценивает как минимум в 250 тысяч рублей.

Владельцы домов сообщили, что в администрацию они не обращались.



