Размер ежемесячной выплаты из маткапитала

10 057 рублей – размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в 2019 году в Краснодарском крае

Управления ПФР в городах и районах Краснодарского края продолжают прием заявлений от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала. Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

Напомним, что правом на ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала может воспользоваться семья, постоянно проживающая на территории РФ, при условии того, что и мама, и второй ребенок являются гражданами России, а также, при условии того, что второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. Еще одним, но не менее важным критерием, является размер дохода семьи. Он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в крае 1,5-кратный прожиточный минимум составляет 16 777,5 рублей). Сама же ежемесячная выплата в Краснодарском крае составляет в 2019 году 10 057 рублей.

Реализовать такую возможность нуждающаяся семья может в любой момент до достижения вторым ребенком полутора лет. Но следует отметить, что, если обращение подано не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка до обращения в территориальное Управление ПФР, то сумма ежемесячных выплат будет перечислена гражданину в полном размере. Если заявление было подано позднее 6 месяцев ребенка, то сумма будет начисляться с момента обращения. Однако первый выплатной период рассчитан на год, после чего необходимо подать новое заявление на начисление.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Выплаты можно в любой момент приостановить.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты с документами, подтверждающими доход всех членов семьи за год, можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда России, многофункциональном центе «Мои документы».

На сегодняшний день в Краснодарском крае подано более 1,7 тысяч заявлений на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка. По 1644 уже идут выплаты. Отделением ПФР по Краснодарскому краю перечислено семьям Кубани свыше 136 миллионов рублей.

Напомним также, что средства материнского (семейного) капитала можно направить на содержания детей в детском саду, не дожидаясь достижения вторым ребенком трехлетия. Такой возможностью в Краснодарском крае воспользовалось 172 семьи.