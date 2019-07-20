Развитие энергокомплекса обсудили в краевой администрации

19 июля в администрации Краснодарского края состоялась рабочая встреча губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, главы холдинга «Россети» Павла Ливинского и генерального директора «Россети Кубань» Сергея Сергеева. На встрече также присутствовал первый замглавы Кубани Андрей Алексеенко.

В ходе диалога Павел Ливинский представил нового руководителя кубанской электросетевой компании - Сергея Сергеева, который ранее курировал блок капитального строительства в группе компаний «Россети».

Стороны обсудили приоритетные направления развития электросетевого комплекса региона, в частности, программу перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на 2020-2024 годы, загрузку центров питания, мероприятия по развитию электросетей региона, консолидацию электросетевых активов.

Вениамин Кондратьев отметил, что в последние годы компания вложила более 8 млрд рублей в модернизацию и строительство энергообъектов. Это позволило снизить среднее количество отключений электроэнергии в крае.

По словам Павла Ливинского, реконструкция и строительство новых подстанционных и линейных объектов в регионе находятся на особом контроле у группы «Россети».

«Сегодня одной из главных задач также является консолидация сетевых активов, чтобы стандарты работы региональных ТСО отвечали самым высоким требованиям надежности и эффективности. Хочу также отметить вашу поддержку дальнейшей реализации программы цифровой трансформации. В этом году мы заканчиваем ряд пилотных проектов на Сочинском энергоузле, что позволит уменьшить операционные затраты», - отметил Павел Ливинский.

Мероприятия по развитию электрических сетей в соответствии с долгосрочной инвестиционной программой компании «Россети Кубань» на 2019-2022 годы при реконструкции и новом строительстве предусматривают суммарный ввод трансформаторной мощности в объеме 2,9 тысяч МВА и строительство почти 2,5 тысяч км линий электропередачи.

Людмила Трощенкова