Разводим птиц дома. Основные рекомендации

Если вы решили завести пернатое хозяйство, то стоит обратить внимание на несколько моментов. Как правильно выбирать и ухаживать за молодняком птицы, рассказал “РВС” Сергей Стребков – владелец инкубаторно-птицеводческой станции «Калининская».

Что важно учитывать при выборе птицы?

Необходимо обратить внимание на следующее.

Пух должен быть сухим и чистым.

Задняя часть тоже должна быть чистой, это значит, что у птицы нет поноса. Следовательно, все в порядке с пищеварением, у нее отсутствуют инфекционные заболевания, она готова принимать корм.

Птица должна быть активной, реагировать на шум. Если постучать по клетке или коробке, где находятся пернатые, они должны сразу разбежаться.

Место, где приобрести качественный молодняк. Лучше всего обращаться к инкубаторным птицеводческим станциям, которые на этом специализируются.

Какими должны быть условия?

Все зависит от содержания. Есть клеточное и напольное. Содержать в чистоте птицу в клетках легче, так как они удобнее очищаются от птичьего помета. Если все-таки пернатые будут содержаться напольно, то здесь важно менять подстилку по мере загрязнения или раз в сутки. Это могут быть солома, древесные опилки, рисовая шелуха. Она должна быть всегда свежей, чистой и сухой.

Помещения для птиц необходимо содержать в чистоте. Клетки надо продезинфицировать, пол рекомендуется побелить гашеной известью и только затем стелить подстилку. Раз в день промывать кормушки и поилки.

Помещение должно быть хорошо вентилируемым, важно обеспечить доступ свежего воздуха и в то же время беречь птиц от сквозняков.

Если птица только вылупилась из яйца, ей требуется большое количество тепла. Помещение должны быть с температурой 32-33 градуса Цельсия. Ее надо поддерживать на протяжении недели. Потом можно снижать на 2-2,5 градуса Цельсия каждую неделю. Далее следует учитывать, что птица будет выделять большое количество метаболического тепла, и примерно с трехнедельного возраста цыплятам можно поддерживать температуру в пределах 21 градуса. Это будет способствовать более эффективному росту птицы.

Жилье для птицы должно быть просторным, чтобы пернатые не сидели скученно или друг на друге. Необходимо обеспечить достаточно места для того, чтобы попить, поесть, полежать и отдохнуть. Если речь о бройлерах, то для них больше всего подходят клетки и брудеры, так как это чисто мясная порода, то они могут сидеть на месте, пить, есть и набирать мышечную массу.

В жилье должны быть кормушки, поилки, хорошая подстилка, если напольное содержание.

В первые два дня жизни цыплят свет должен гореть постоянно, необходимо обеспечить достаточную освещенность в течение 24 часов, чтобы птенцы нашли корм и воду. Затем яркость следует постепенно снижать, свет должен быть спокойным. Для освещения рекомендуется использовать инфракрасные лампы, потому что они помогут создать оптимальную температуру и дать мягкий успокаивающий свет.

Какие вакцины важны для птиц?

Цыплят и индюшат нужно вакцинировать от болезни Марека, эта прививка ставится в первые 24 часа жизни птицы. Кроме этого, необходимо привить пернатых от птичьего гриппа и от инфекционного бронхита. Важно помнить, что вакцинироваться должна только клинически здоровая птица.

В первые дни жизни птиц обязательно надо обеспечивать витаминами и антибиотиками. Впоследствии необходимо давать лекарство от кокцидиоза.

Интересные факты о цесарках нам рассказала специалист инкубаторной станции Вероника Облонская.

У цесарок сильный иммунитет, поэтому они никогда не болеют. Погибнуть могут только от травмы, так как очень активны. В мясе и яйцах собран максимум полезных веществ. Они гипоаллергенны. Особенно полезны для людей, болеющих сахарным диабетом, с заболеваниями крови. Срок хранения пищевых яиц – до 6 месяцев. Мясо в замороженном виде не теряет свои свойства до 4 месяцев.

Подрощенные бройлеры и суточные цеплята мясоичных пород. Возможно доставка молодняка и корма.

Адрес: ст. Калининская, ул. Скляра, дом 35а.

Телефоны: +7-918-450-17-08, 8-86163-21-6-48;

Сайт: kalinbird.ru;

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Цесарка разных возрастов на племя, мясо цесарки, птица выращена без химии.

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