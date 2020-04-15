Разъяснение сводки по коронавирусу на 15 апреля в Динском районе

Пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что в регионе зафиксировано 24 новых случая заболевания коронавирусом.

"У двенадцати человек в Краснодаре, четырех – в Сочи, трех – в Кореновске. По одному случаю зафиксировано в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе, Тимашевске и станице Динской", - говорится в новости.

В нашей ЦРБ пояснили, что в Динской за последние 24 часа больных коронавирусной инфекцией не выявлено. Тот случай, о котором говорится в сводке краевой и районной администрации, официально зафиксирован еще 13 апреля. Это женщина 54 лет из Динского райна, но на данный момент проходит лечение по распределению в Красноармейской ЦРБ.

Напомним, на 15 апреля в муниципалитете под наблюдением медиков находятся 52 человека. У 11 жителей срок контроля завершен. Госпитализирован с подтвержленным тестом на коронавирус - 1 человек. Еще раз подчеркнем, эта зараженная, о которой "РВС" писала ранее.