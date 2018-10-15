Разыскивается особо опасный преступник

В Краснодарском крае полицией объявлен розыск Эдварта Сергеевича Джалаляна. Мужчина – уроженец города Лабинска, 1986 года рождения. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Эдварт Джалалян скрылся от органов предварительного следствия. Он может передвигаться на автомобиле Lexus LX 570, госномер А001АХ 23 регион.

Любую информацию о разыскиваемом сообщайте по телефонам: 8(86169) 3-21-02, 8 (86169) 3-40-28.

Ориентировку на розыск распространила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.