Разыскивают родственников найденной в Кореновске женщины

С 8 на 9 марта в Кореновском районе на дороге нашли женщину в бессознательном состоянии. Предположительно ее могли сбить на автомобиле в любом близлежащем районе и привезти на это место, так как свидетелей ДТП нет.

В данный момент разыскиваются родственники пострадавшей, она находится в тяжелом состоянии в медучреждении. Приметы: 35-40 лет, рост около 158-165 сантиметров, средней полноты, волосы темные. Под правой грудью два родимых пятна.

Всех, кто обладает информацией, просьба связаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52, или 102.



