Разыскиваются очевидцы ДТП с участием детской коляски

8 февраля 2019 года в период времени с 11.00 до 12.00 в станице Динской на улице Железнодорожной (возле магазина «Пятерочка») произошло ДТП.

Женщина с ребенком в коляске переходила дорогу в неположенном месте.

«На коляске остались следы краски синего цвета. Предположительно машина была синяя. Я не знаю подробностей аварии — с дочкой шла сожительница моего отца.

Насколько известно, ребенок вылетел из коляски-люльки. Дочери всего 2,5 месяца. У нее ушиб мягких тканей, сотрясение мозга», – рассказала мать пострадавшего ребенка.

Всех, кто стал свидетелем этого ДТП, она просит позвонить по номеру 8 (988) 489-11-01, Олеся.