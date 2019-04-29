Разыскиваются очевидцы ДТП в Васюринской

29 апреля около 1.00 в Васюринской на улице Железнодорожной напротив дома №2 неизвестный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2002 года рождения. В итоге пострадал пешеход, он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Если вам что-либо известно по данному факту, просьба обратиться по телефону 8 (988) 525-98-11.

«Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны на дорогах, особенно в темное время суток. Соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения», – обратился главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Виталий Криворучко.