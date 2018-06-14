Разыскиваются свидетели ДТП в Динском районе

2 июня в 11.00 в Динской на улице Кирова, 116 неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве допустил наезд на ВАЗ-2112, после чего оставил место аварии.

26 мая в 3.45 в поселке Южном, на улице Северной, 28 неизвестный водитель на неустановленном транспорте допустил наезд на забор и оставил место ДТП.

Отделение розыска ОР ДПС ГИБДД ОМВД Росии по Динскому району просит откликнуться очевидцев ДТП и связаться по номеру 8-960-480-70-60.