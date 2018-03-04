Реабилитация. Научат вождению спецавтомобиля

Инвалидам. «Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов» – единственное в крае государственное учреждение социального обслуживания, предоставляющее социальную, психологическую, медицинскую реабилитацию инвалидов старше 18 лет.

Стандартный курс – 29 календарных дней. За это время там научат пользоваться техническими средствами реабилитации, проведут медицинский массаж, занятия по лечебной физкультуре, физиотерапии, механотерапии, кинезотерапии, стабилографии. Специалисты помогут с социокультурной реабилитацией и обучат компьютерной грамотности.

Там же организовано обучение инвалидов вождению специального легкового автомобиля. Помещения реабилитационного центра специально оборудованы. Подъемная платформа для инвалидов-колясочников с вертикальным перемещением, пандусы, автоматические двери, поручни, микроавтобус с подъемным устройством для инвалидной коляски, электронная система вызова помощи. В учебном классе автошколы установлена индукционная система для слабослышащих, применяются учебные видеоматериалы по правилам дорожного движения с сурдопереводом. Для обучения инвалидов-колясочников используются пять специально оборудованных автомобилей с ручным управлением, в том числе с автоматической коробкой передач, имеются видеорегистраторы, необходимые для сдачи экзаменов сотрудникам ГИБДД.

Справка:

Адрес: г. Тимашевск, ул. Пролетарская, 120, Тимашевский комплексный центр реабилитации инвалидов. Сайт: www.tim-olimpavto.ru; электронный адрес: csri_olimp@msrsp.krasnodar.ru

8 (86130) 4-08-12 – по вопросам социальной реабилитации инвалидов;

8 (86130) 4-06-34 – по вопросам обучения граждан, инвалидов вождению автомобиля.