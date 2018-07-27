Ребенок на Кубани погиб, проглотив батарейку

Трагедия произошла в Успенском районе. 9-летнюю Кристину привезли в центральную районную больницу с температурой, болями в животе и пояснице. Врач поставил предварительный диагноз — ангина.

А спустя сутки ребенок скончался.

Проведенная экспертиза обнаружила батарейку в желудочно-кишечном тракте девочки. Предполагается, что она могла ее достать из детской игрушки и проглотить.

Погибшая из семьи, в которой осталось 8 приемных детей. Как пишет портал «360», их мать злоупотребляет спиртным и не занимается воспитанием детей.

В отношении трех медиков возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

"РВС" неоднократно писала о детском травматизме. К сожалению, дети травмируются чаще всего дома, в то время, когда родители находятся рядом и должны бы за ними следить.









