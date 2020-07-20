Ребенок постоянно проводит время в телефоне. Что делать?

10-летняя девочка, у которой было полно увлечений (танцы, спорт, катание на велосипеде, кулинарные эксперименты), в одночасье стала вести «диванный» образ жизни с телефоном в руках. Мама, естественно, начала волноваться.

«До карантина она была непоседой, а сейчас вдруг перестала интересоваться чем-либо. Смотрю, она все время в телефоне. Я ей предлагаю, как прежде, покататься на велосипеде или просто включить музыку и потанцевать, но на все один ответ: “Не хочу”. Спрашиваю: “Чего же ты хочешь?”, получаю ответ: “Не знаю”», – рассказывает мать ребенка.

Ее волнует вопрос: как вернуть ребенку интерес к жизни реальной, а не виртуальной?

Мы решили узнать у специалистов их мнение и советы по этому поводу.

Детский и семейный психолог, песочный арт-терапевт Елена Потапова отметила: дети – исследователи, поэтому постоянное лежание на диване и «серфинг» в Интернете для них не вариант нормы. Она дала небольшую инструкцию о действиях родителей.

В первую очередь проговорите с ребенком ваши опасения, переживания. Но ни в ком случае не в формате претензий и агрессии. Наоборот, очень спокойно, доброжелательно говорите о себе, о своих чувствах (Когда ты постоянно лежишь, мне это очень волнительно, я переживаю за твое здоровье, за твое состояние, мне кажется это странным, ведь месяц назад ты вел себя совершенно иначе»).

Убедитесь,что ребенок физически здоров и что в течение учебного года он не был перегружен секциями, дополнительными занятиями и у него не было времени на отдых вообще.

Обратите внимание на себя, на свой образ жизни. Возможно, за период карантина вы сами преподали ему такой пример времяпрепровождения. Будьте честны с собой.

Создайте условия, когда ребенок не сможет сидеть с телефоном или лежать перед ТВ (запишите в школьный лагерь, организуйте семейный поход/ пикник, езжайте в деревню, где нет wi-fi и кабельного телевидения)

Также такое поведение может быть началом переходного возраста. Старые занятия, друзья уже неинтересны, а новые еще не сформированы. В таком случае просто дайте ребенку время и сильно не давите, не заставляйте, а мягко предлагайте новые хобби, увлечения и необычные способы времяпрепровождения.





Психолог, коуч Людмила Лисавол подчеркнула, что время самоизоляции для многих стало своего рода испытанием. Этот период был непростым. Детям труднее дались месяцы самоизоляции, т. к. их природную активность приходилось сдерживать. Они видели и слышали, что говорили и как действовали взрослые, родители в это время. Что тоже оставило свой отпечаток.

«Довольно часто мир в телефоне детям интереснее реальности. Потому что мы, взрослые, мало внимания уделяем своим детям. И нам, взрослым, проще когда, дети к нам не пристают с вопросами или просьбами.

Чтобы отвлечь ребенка от телефона, нужно восстановить (вернуть) или выстроить заново доверительные отношения. Проанализировать свое отношение к телефону. То есть сколько времени вы сами им пользуетесь. Интересоваться тем, что в телефоне вызывает интерес и почему. Если игры, то какие? Чему можно учиться из игр и так далее», – поясняет психолог.

Людмила посоветовала родителям проанализировать свои действия. Когда общаетесь с дочерью, то думаете о чем-то своем (о работе, о том, что вам нужно сделать) или на все 100 % вовлечены в разговор? Спросите, почему она больше не хочет заниматься тем, чем занималась. Задавайте открытые вопросы, а не типа да-нет. Предлагая выбор из двух вариантов, спросите, почему она выбрала именно это.

«И, конечно, важный момент – самим чем-то интересоваться и спросить мнение дочери о ваших увлечениях. И как вариант, можно рассмотреть увлечения, где вы можете быть вместе. Потанцевать, погулять, покататься на велосипеде и пригласить ее подруг и их мам провести вместе время”, – подытожила Людмила Лисовол.





Психолог Ольга Филатова тоже призвала родителей задать себе вопрос: а чем я смог сам заинтересовать своего ребенка?

«Сказать "Иди покатайся, иди почитай, иди поиграй" – это некое избавление от ребенка. Пусть прокатится, вдруг понравится. Может, он и прокатится, но не понравится. Куда еще отправит мама? Где же взаимодействие с ребенком? Не только на указательных и рекомендующих словах, что ему делать и чем заняться, а на собственном действии? Из разряда "Давай мы с тобой..." (и множество примеров, что можно сделать вместе)», – отметила Ольга.

Специалист обратила внимание: ребенку нужно показать, что мама хочет и даже зависит от общения и общего досуга с чадом. И как можно ярче воспроизводить эмоциональный добрый уровень взаимодействия. Что может вовлечь ребенка к дальнейшему, быть даже инициатором в тех или иных ситуациях.

Ведь в телефоне уже есть созданный интересный мир. Ребенок его там может выбирать, играть, общаться, фантазировать, показывать себя с разных сторон, быть на публике. И все это после нажатия нескольких кнопок, не выходя из дома. Поэтому, если вашему ребенку интереснее быть, жить в гаджетах, значит, в них больше интереса, чем в вашем «сходи покатайся». Работать в первую очередь нужно с родителями. Дети – их отражение.

Психолог, транзактный аналитик, коуч Алена Москвина говорит о том, что 10 лет – переходный возраст. В этот период очень важно дать ребенку возможность самостоятельно принимать решения, что есть, что надевать, чем заниматься. Но бывает, его не интересует ничего, кроме соцсетей. Не давите, дайте возможность делать то, что он хочет, если это не угрожает его жизни или здоровью.

«Важно понять, что общение в соцсетях создает лишь иллюзию того, что ты не одинок. На самом же деле на глубинном уровне это только подкрепляет чувство одиночества, что может затягивать петлю апатии и отказа что-либо делать. Первое, что можно сделать, это признать и принять, что девочке сейчас может быть нелегко. Возможно, наедине с телефоном она чувствует себя в большей безопасности. Есть смысл перестать предлагать ей различного рода активности и при этом мягко и аккуратно поговорить о ее чувствах. Что сейчас дает ей общение в телефоне? Что она чувствует, когда ей предлагают заняться чем-то другим? Если есть подозрения на депрессивный эпизод, будьте аккуратны, внимательны к эмоциональному состоянию девочки, проявите терпение и по возможности обратитесь к детскому психологу», – дала свои советы Алена.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод: родителям необходимо больше внимания уделять своим детям и стараться сделать совместное времяпрепровождение более увлекательным.