Ребенок, упавший с 6-метровой высоты, оказался из Динской

28 июля около 9.30 в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что во дворе многоэтажного дома на улице Длинной, 34 нашли мальчика в бессознательном состоянии.

«Врачи диагностировали у ребенка отравление неизвестными веществами, ушиб головного мозга, переломы, он находится в состоянии комы.

Документов и мобильного телефона при себе у мальчика не было. Его родственники в полицию пока не обращались.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, 28 июля 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении малолетнего мальчика без сознания с телесными повреждениями около одного из домов на улице Длинной в Краснодаре.

В ходе проведения проверки личность пострадавшего установлена, им оказался 13-летний ребенок. В настоящее время мальчик находится в лечебном учреждении, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, кроме того, принимаются меры к установлению местонахождения матери малолетнего», - пишут «Кубанские новости».

Как стало известно журналисту «РВС», ребенок является воспитанником реабилитационного центра станицы Динской.

В следственном отделе по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю рассказали, что к ним 25 июля от оперативного дежурного ОМВД России по Динскому району поступило сообщение об исчезновении малолетнего.

По данному факту начали проводить проверку. Местонахождение было установлено.

В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении ДККБ города Краснодара.

В реабилитационном центре комментировать ситуацию отказались.