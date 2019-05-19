Ребята из динского детского сада вышли на зарядку с полицейскими

С целью повышения доверия граждан к органам внутренних дел и пропаганды здорового образа жизни Отдел МВД России по Динскому району организовал и провел Всероссийскую социальную акцию «Зарядка со стражем порядка».

Сотрудники полиции вместе с представителем Общественного совета при Отделе МВД России по Динскому району провели оздоровительную зарядку под музыку для воспитанников детского сада №1 ст. Динской. Ребята повторяли за инспекторами-кинологами кинологической группы Отдела различные спортивные упражнения, которые не только помогают поддерживать отличную спортивную форму, но и заряжают энергией и хорошим настроением на весь день.













Пресс-служба ОМВД России

по Динскому району







