Речь без запинок. Главная роль – семье ребенка

Большинству молодых родителей свойственно переживание о том, что ребенок поздно начинает говорить, или о том, что появившаяся речь оказывается дефектной. К сожалению, такие случаи не редкость среди современных детей.

В своей педагогической практике мне приходится встречаться с детьми с затрудненной речью. Боязнь речевого общения – одна из разновидностей невротических нарушений. Чем сложнее и ответственнее ситуация речевого общения, тем труднее ребенку вступить в контакт. У таких детей отмечаются характерные черты: неуверенность в себе, впечатлительность, мнительность, робость, чрезмерная ранимость.

Часто причинами, предрасполагающими к нарушениям речи у ребенка, могут быть частые ссоры взрослых в присутствии малыша или напряженная обстановка в семье. Любой скандал в семье, сопровождаемый криками, руганью, рукоприкладством, может быть роковым для ребенка, вызвать срыв в нервной системе и, как его следствие, заикание.

Можно ли преодолеть этот речевой дефект? Конечно, да! Залог воспитания здорового в речевом отношении ребенка – забота о правильном развитии малыша в период становления у него фразовой речи (3-4 года). Для предупреждения заикания важно не пропустить самые первые проявления детской нервности: капризность, возбудимость, раздражительность, расстройства сна. При возникновении запинок в речи необходимо получить консультацию невролога и пройти курс успокаивающего лечения.

Главная же роль в достижении спокойного равновесия в нервной системе ребенка принадлежит семье и той атмосфере, которая в ней сложилась. Ни в коем случае недопустимы устрашающие методы воспитания, психотравмирующие наказания. С первых дней жизни необходимо прививать ребенку любовь к природе и животным, разъяснять всевозможные явления природы и погоды. Такого рода разъяснения, правильный режим дня, здоровая обстановка в семье имеют огромное значение в профилактике возникновения заикания.

В случаях задержки речевого развития, слишком ускоренного темпа речи, нарушений речевого дыхания нужно обратиться к логопеду.

Татьяна Съемщикова,

учитель-логопед

высшей категории, МАДОУ

детский сад № 8