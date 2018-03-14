В Краснодаре пройдет бизнес форум для предпринимателей ЮФО

В Краснодаре пройдет бизнес форум для предпринимателей ЮФО

В Краснодаре пройдет бизнес форум для предпринимателей ЮФО

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13 дней назад Global Intellect ServiceSMART BUSINESS FORUM КраснодарUDS Game«Баскет-Холл»Комплекс «Чемпион»Новости ЮФОРегиональный бизнес форум для предпринимателей ЮФОФраншиза UDS Game

Хотите обрести бесплатные технологии и новые знакомства для бизнеса? Тогда SMART BUSINESS FORUM от компании Global Intellect Service для вас. 17-18 марта в Краснодаре региональный-бизнес форум для предпринимателей Южного Федерального округа соберет более 800 человек. Вас ждут 2 дня прикладных знаний от 15 спикеров-практиков.

Место встречи управленцев, предпринимателей, собственников бизнеса и маркетологов, желающих сохранить достигнутый успех и открыть новые горизонты, – «Баскет-Холл», комплекс «Чемпион».

17 мартаглавной темой станут тренды маркетинга 2018 года.

  • Как и зачем управлять клиентской лояльностью? На что ориентироваться? Как удерживать клиентов БЕСПЛАТНО?
  • Где взять новых покупателей без рекламы? Как усилить эффект сарафанного радио и оцифровать рекомендации?
  • Как увеличить выручку и управлять персоналом, используя инструменты новых IT-решений?
  • Все ответы + 100500 свежих идей для бизнеса и крутых кейсов у спикеров этого дня.

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18 марта пройдет презентация франшизы UDS Game.

  • Что вам даст партнерство с GIS?
  • В чем уникальность идеи UDS Game?
  • Каков залог высокой доходности и огромной емкости рынка?

Об этом расскажут те, кто уже преуспел, сотрудничая с международной IT компанией Global Intellect Service. Вас ждут мастер-классы от партнеров-чемпионов по результату.

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Организаторы позаботились, чтобы два дня мозгового штурма прошли в максимально комфортных условиях. Кофе-брейк, обед, свободный вай-фай, микрофоны для слушателей, комфортные промоматериалы, фотографы и, конечно, нетворкинг для продуктивных и полезных знакомств. Предусмотрено даже время на гражданский долг. 18 марта – День выборов. Для посещения участков останется еще 4 часа после окончания насыщенной программы форума в 16.00.

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Приобрести билет проще простого. Нажмите кнопку «купить билет на форум» на сайте: forum-krd.plp7.ru. Там же вы найдете максимум информации о событии, программе, спикерах, специальных гостях и хедланерах мероприятия. 

Стоимость

  • Премиум 10000
  • Вип 5000
  • Стандарт 2500

Адрес: «Баскет-Холл», комплекс «Чемпион», ул. Пригородная, 24

По всем вопросам мероприятия: Юлия Рыжакова,8-918-465-07-00 

Бизнес-пространство GIS: г. Краснодар, Кожевенная, 141, 5 этаж, 8-918-120-33-55

Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram и узнавайте все новости о форуме: @uds_game_yug

Комментарии

я
я 12 дней назад

Лучше бы написали о том что за сельхоз. выставка пройдет в Краснодаре 17.03.

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