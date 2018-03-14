В Краснодаре пройдет бизнес форум для предпринимателей ЮФО
Хотите обрести бесплатные технологии и новые знакомства для бизнеса? Тогда SMART BUSINESS FORUM от компании Global Intellect Service для вас. 17-18 марта в Краснодаре региональный-бизнес форум для предпринимателей Южного Федерального округа соберет более 800 человек. Вас ждут 2 дня прикладных знаний от 15 спикеров-практиков.
Место встречи управленцев, предпринимателей, собственников бизнеса и маркетологов, желающих сохранить достигнутый успех и открыть новые горизонты, – «Баскет-Холл», комплекс «Чемпион».
17 мартаглавной темой станут тренды маркетинга 2018 года.
- Как и зачем управлять клиентской лояльностью? На что ориентироваться? Как удерживать клиентов БЕСПЛАТНО?
- Где взять новых покупателей без рекламы? Как усилить эффект сарафанного радио и оцифровать рекомендации?
- Как увеличить выручку и управлять персоналом, используя инструменты новых IT-решений?
- Все ответы + 100500 свежих идей для бизнеса и крутых кейсов у спикеров этого дня.
18 марта пройдет презентация франшизы UDS Game.
- Что вам даст партнерство с GIS?
- В чем уникальность идеи UDS Game?
- Каков залог высокой доходности и огромной емкости рынка?
Об этом расскажут те, кто уже преуспел, сотрудничая с международной IT компанией Global Intellect Service. Вас ждут мастер-классы от партнеров-чемпионов по результату.
Организаторы позаботились, чтобы два дня мозгового штурма прошли в максимально комфортных условиях. Кофе-брейк, обед, свободный вай-фай, микрофоны для слушателей, комфортные промоматериалы, фотографы и, конечно, нетворкинг для продуктивных и полезных знакомств. Предусмотрено даже время на гражданский долг. 18 марта – День выборов. Для посещения участков останется еще 4 часа после окончания насыщенной программы форума в 16.00.
Приобрести билет проще простого. Нажмите кнопку «купить билет на форум» на сайте: forum-krd.plp7.ru. Там же вы найдете максимум информации о событии, программе, спикерах, специальных гостях и хедланерах мероприятия.
Стоимость
- Премиум 10000
- Вип 5000
- Стандарт 2500
Адрес: «Баскет-Холл», комплекс «Чемпион», ул. Пригородная, 24
По всем вопросам мероприятия: Юлия Рыжакова,8-918-465-07-00
Бизнес-пространство GIS: г. Краснодар, Кожевенная, 141, 5 этаж, 8-918-120-33-55
Подпишитесь на наш аккаунт в Instagram и узнавайте все новости о форуме: @uds_game_yug
📢📢📢 ВНИМАНИЕ 📢📢📢 🌐 SMART BUSINESS FORUM 🌐 💥 КРАСНОДАР💥 📆 17 - 18 МАРТА 2018 года 📆 📍БАСКЕТ-ХОЛЛ Ул. Пригородная, 24; Комплекс «ЧЕМПИОН» . 🔺 2 дня прикладных знаний 🔺 >15 спикеров-практиков 🔺 >800 предпринимателей 🔺 Нетворкинг и полезные знакомства 🔺 Свежие идеи и кейсы 🔺 Новые ниши для бизнеса . Хэдлайнер: РОМАН ТАРАСЕНКО @rutarasenko (г. Москва). Предприниматель, консультант по маркетингу, эксперт по ценообразованию. Один из лучших спикеров и бизнес-тренеров России. Партнёр Игоря Манна и соучредитель проектов KROSTU и Clientomania. Автор книг "Ценные решения" и "Делай новое". . 💲Заказ билетов ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ САЙТ (покупка на сайте и в офисе) ⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️⤵️ http://forum-krd.plp7.ru ⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️⤴️ #gis #gisyug #udsgame #udsgameyug #smartbusinessforum #krasnodar #russia
Комментарии
Лучше бы написали о том что за сельхоз. выставка пройдет в Краснодаре 17.03.