Регистрация ИП через мобильное приложение налоговой службы

Если вы готовите вкусные торты и их регулярно заказывают. На кухне есть постоянный запас муки, масла и яиц для больших объемов выпечки. Вы имеете систематическую прибыль и количество клиентов растет. То любимое занятие превращается в предпринимательскую деятельность и вам потребуется оформить статус индивидуального предпринимателя.

С января 2021 года зарегистрировать ИП можно через новый сервис Федеральной налоговой службы. Этой услугой уже воспользовались 1170 человек.

Услуга позволяет пользователю стать индивидуальным предпринимателем просто и быстро. На экране мобильного приложения необходимо нажать кнопку “Зарегистрироваться в качестве ИП”. В сервисе удобно дополнен поиск различных видов деятельности. Есть возможность подать заявление для перехода на специальный налоговый режим.

К специальным налоговым режимам относятся:

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог);

2) упрощенная система налогообложения;

3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;

5) патентная система налогообложения;

6) налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента).

Результат рассмотрения заявки индивидуальный предприниматель может получить в тот же день. Ответ пришлют на электронную почту заявителя. А сама регистрация пройдет на следующий рабочий день после подачи заявки. Вместе с документами о государственной регистрации человеку предоставят доступ к Личному кабинету индивидуального предпринимателя.