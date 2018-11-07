Река в Пластуновской пересыхает, а меры никто не предпринимает

Жительница Пластуновской прислала в «РВС» фотографию пересыхающей реки, не понимая, почему не предпринимаются меры для поддержки уровня воды.

«Речка Христата на улице Короткой в станице Пластуновской, бедная, пересохла вся полностью. Первый раз такое, сколько себя помню. Неужели нельзя принять какие-то меры, чтобы предотвратить это?”, - пишет девушка.

Исполняющий обязанности главы администрации Пластуновского сельского поселения Алексей Завгородний так ответил на обращение местной жительницы: «Так называемая в простонародье река «Христата» на самом деле является просто притоком реки 3-я Кочеты, систематически пересыхающей. В связи с крайне засушливым в 2018 году летом все реки и пруды в поселении сильно обмелели. Принимать какие-либо меры к пересыхающим водным объектам администрация поселения не вправе, так как не обладает полномочиями в соответствии с действующим законодательством, в том числе на основании Водного кодекса РФ. Да и необходимости в данных мероприятиях мы не видим».