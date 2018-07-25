Рекламные паузы станут длиннее

25 июля 2018 года Госдума приняла законопроект об увеличении лимита рекламы в часовых телепередачах.

Согласно действующему законодательству, общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15 процентов времени вещания в течение часа, а это 9 минут эфирного времени. Проект же предлагает увеличить лимит до 12 минут рекламы в час.

В плане также установить суточный лимит рекламы: не более 15 процентов времени вещания. Если телеканал работает 24 часа, то реклама в телепрограммах и прерывание их не должны будут превышать 216 минут в сутки.





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