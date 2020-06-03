Рекомендации для бассейнов, фитнес-клубов и спортивных организаций

Роспотребнадзор назвал основные рекомендации для работы учреждений физической культуры и спорта: открытых и закрытых спортивных сооружений, бассейнов, фитнес-клубов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

Общие для всех

Перед открытием провести генеральную уборку с дезинфекцией.

Перед открытием провести обучение и инструктаж персонала по вопросам предупреждения и распространения коронавируса, а также по использованию средств индивидуальной защиты. Призвать к выполнению мер личной профилактики.

Измерять температуру сотрудникам перед началом работы и в течение дня.

Обеспечить наличие антисептиков в местах общего пользования.

Не впускать лиц, которые не связаны с деятельностью спортивной организации.

Обеззараживать воздух в помещении.

Иметь запас дезинфицирующих и моющих средств на 5 дней.

В закрытых спортивных организациях и фитнес-клубах перед открытием оценить эффективность работы вентиляционной системы аккредитованными организациями, постоянно контролировать ее функционирование, чтобы поддерживать нормируемые показатели воздухообмена.

Проветривать каждые 2 часа и после сеансов занятий.

Проводить влажную уборку в местах общего пользования, а также среди спортивного инвентаря, скамеек, лежаков, тренажеров каждые 2 часа.

Запрещается принимать пищу на рабочих местах сотрудникам. Это необходимо делать в специальной комнате с антисептиком. Подавать чай, кофе и т. п. посетителям тоже запрещено. Разрешена только бутилированная вода.

Персоналу носить маски (менять каждые 2-3 часа) и перчатки.

Перед закрытием рабочей смены обрабатывать поверхности (дверные ручки, выключатели, тренажеры и др.) с помощью дезинфицирующих средств.

Для персонала и посетителей

Снизить контакты между сотрудниками и посетителями. Обслуживать по предварительной записи. Посетителям соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Расставить спортивное оборудование так, чтобы исключить контакт. Если занятия групповые, нанести разметку.

Для фитнес-клубов и спортсооружений

Уменьшить пропускную способность. Для этого предварительно записываться на определенное время исходя из площади зала (4 кв. м на 1 посетителя).

Пользоваться оборудованием на расстоянии 1,5 м.

Для плавательных бассейнов

Если это бассейн, закрыть часть кабинок для переодевания для соблюдения социальной дистанции.

Групповые занятия аквааэробикой в бассейнах проводить численностью из расчета не более 1 человека на 5 кв. м площади зеркала воды в бассейне.

Посещать бассейн из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды дорожки бассейна.

В бассейнах контролировать качество воды, эффективность водоподготовки и обеззараживание воды в соответсвии с требованиями санитарных правил.