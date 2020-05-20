Рекомендации для для специалистов СТО от Роспотребнадзора

Продолжаем разбирать рекомендации Роспотребнадзора по организации работы образовательных учреждений и предприятий во время коронавируса. Ранее мы уже писали для:

Рассказываем, какие меры необходимо соблюдать специалистам по техническому обслуживанию автомобилей.

Общие, которые распространяются на всех:

1) генеральная уборка и дезинфекция перед открытием и влажная уборка каждый день;

2) измерение температуры бесконтактным градусником. При плохом самочувствии – отстранение от нахождения на рабочем месте;

3) обработка рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками;

4) запрет на вход лицам, которые никак не связаны с деятельностью СТО;

5) социальная дистанция 1,5 метра между работниками и посетителями;

6) при скоплении очереди – ожидание за СТО с соблюдением социальной дистанции;

7) запрет на перемещение работников по территории СТО во время обеденного перерыва и отдыха;

8) прием пищи только в специально отведенной комнате с раковиной для мытья рук и антисептиков;

9) обеззараживание воздуха путем использования бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование;

10) соблюдение сотрудниками правил личной гигиены: мытье рук, обработка антисептиком.

11) использование средств индивидуальной защиты: медицинские маски и перчатки;

12) запас дезинфицирующих, моющих и индивидуальных средств на 5 дней;

13) проветривание каждые два часа и после каждого посетителя;

14) дезинфицирующие мероприятия с фото- или видеофиксацией, что позволит оценить их качество и своевременность;

15) временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65

лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных).

Частные:

1) обслуживание по предварительной записи;

2) временной интервал между посетителями – 20 минут, чтобы избежать между ними контакта;

3) обслуживание как в отдельных, там и в одном общем боксе допускается только при наличии одного автомобиля. Больше – нельзя.