Реконструкция Красной: что и когда будет сделано

Как уже не один раз писала «РВС», в станице Динской началась реконструкция улицы Красной.

На данный момент уже демонтирована плитка, которую отправят на ответхранение в МУП.

В разговоре с журналистом подрядчик рассказал, что на центральной улице станицы помимо нового покрытия тротуаров заменят и бордюрный камень, создадут новые зеленые зоны.

План демонтажа части центральной улицы.

Для автомобилистов также предусмотрены улучшения: появятся новые парковочные места, для общественного транспорта создадут заездные карманы — больше не нужно будет ждать, пока автобус заберет всех пассажиров — его можно будет беспрепятственно объехать. Также заменят и остановки на новые.

По Красной заменят перильное ограждение, предназначенное для безопасности пешеходов. Появятся и новые урны, а также лавочки.

Заменят и уличное освещение.

Часть плана реконструкции Красной.

В целом же центральную улицу приведут к единому архитектурному облику.

Как мы уже сообщали, реконструкция пройдет в два этапа. Контракт перейдет на 2020 год.

Мнения динчан по поводу реконструкции Красной разделились. Одни считают, что это — лицо станицы, и центральная улица должна быть полностью современной, люди ждут перемен. Другие спрашивают: неужели в Динской нет других микрорайонов и улиц, которые крайне нуждаются в ремонте?! «Зачем эту Красную реконструировать, там же и так порядок», - считают некоторые жители.