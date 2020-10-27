Реконструкция парка в Пластуновской. Видеорезультат
В Пластуновской завершилась реконструкция парка.
Ранее «РВС» уже писала о ее ходе, тогда на объекте еще приходилось гулять по песку, так как не было даже плитки.
Сегодня это общественная территория с различными возможностями.
Теперь здесь есть пешеходные и велодорожки. Имеется зона для спорта. Жителям можно заниматься на тренажерах или играть в настольный теннис. На площадке с резиновым покрытием есть футбольные ворота и баскетбольные кольца.
По всей площади установлены новые лавочки, урны и даже беседки.
Дети теперь здесь катаются на качелях, каруселях или залезают на большой корабль, откуда спускаются по горке.
Привели в порядок и мемориал.
В парке осталась большая сцена.
Напомним, на его реконструкцию потрачено 40 млн рублей.
Комментарии
А почему серп и молот на мемориале задом наперёд, в зеркальном отображении? Что они этим хотели показать?