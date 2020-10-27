Реконструкция парка в Пластуновской. Видеорезультат

В Пластуновской завершилась реконструкция парка.

Ранее «РВС» уже писала о ее ходе, тогда на объекте еще приходилось гулять по песку, так как не было даже плитки.

Сегодня это общественная территория с различными возможностями.

Теперь здесь есть пешеходные и велодорожки. Имеется зона для спорта. Жителям можно заниматься на тренажерах или играть в настольный теннис. На площадке с резиновым покрытием есть футбольные ворота и баскетбольные кольца.

По всей площади установлены новые лавочки, урны и даже беседки.

Дети теперь здесь катаются на качелях, каруселях или залезают на большой корабль, откуда спускаются по горке.

Привели в порядок и мемориал.

В парке осталась большая сцена.

Напомним, на его реконструкцию потрачено 40 млн рублей.