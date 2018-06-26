Ремонт без проблем: учимся на чужих ошибках

В редакцию «РВС» обратился мужчина, который рассказал следующую историю:

«В начале мая этого года я решил сделать ремонт в квартире. По объявлению на «Авито» нашел мастера, условия работы которого меня устроили. Встретились лично, он показал свидетельство о легальности предоставления услуг – ИП Климентьев А. А.»

Как рассказал Вячеслав Пупов, 2 мая заключили договор на работы на сумму 28 тыс. руб. Мастера должны были выполнить шпаклевку всей квартиры, сделать откосы на окна и двери, провести электропроводку по всем комнатам. Изначально претензий к ним не было.

Затем в процессе работ было решено, что мастера также отремонтируют ванную комнату.

«Все это время они проживали у меня в квартире. Я по доброте душевной, раз они мне делают скидку на ремонт, пообещал, что буду им помогать в выходные и после работы», – комментирует владелец квартиры.

Как рассказывает мужчина, договор был заключен сроком на 1 месяц – со 2 мая 2018 по 2 июня 2018 года.

В итоге выполнение работ стало затягиваться – у них начали появляться другие срочные заказы, дела и т. д., утверждает Вячеслав.

«К тому же мне нужно было обеспечивать их рабочими инструментами, чего я делать не был обязан», – негодует мужчина.

По его словам, за месяц, оговоренный в договоре, были частично сделаны откосы на кухне и в спальне, шпаклевка не выполнена, частично сделана элетропроводка. В ванной заложили дверь, установили стояк, сделали холодную воду и бетоноконтактом обработали стены.

«Когда я начал делать замечания, что работы не сделаны в полном объеме, в ответ последовало хамство. Далее начались угрозы, что стоимость ремонта возрастет с 93 тысяч до 200. Если буду возмущаться, то заплачу штраф в размере 5 тыс. руб. за моральный ущерб.

Когда мирным путем вопрос решить не удалось, я написал заявление на мастеров в полицию.

В итоге, потратив большое количество времени, денег и нервов, так и не получил желаемого ремонта», – делится Вячеслав.

Как рассказывает владелец квартиры, снова начали поступать угрозы. На этот раз – уже здоровью и жизни. И он был вынужден повторно написать заявление в полицию, переживая за свою безопасность.

«Сейчас же в итоге мы пришли к соглашению, что Клементьев вернет мне сумму переплаты за ремонт. Им была составлена расписка, где он обязуется выплатить деньги в течение 6 месяцев», – резюмирует Вячеслав Пупов.

Как говорит мужчина, главная его цель – уберечь других людей, чтобы они не попали в подобную ситуацию.

Редакция «РВС» также связалась со второй стороной – Андреем Климентьевым, чтобы он мог рассказать свою версию произошедшего.

«Согласно договору, который мы заключили, никакой «просрочки» не было. Исходя из пункта 2.4.6, заказчик вправе «расторгать настоящий договор в одностороннем порядке, если задержка подрядчиком срока сдачи работ по его вине увеличивается более чем на 30 календарных дней». Этот время не было превышено. Изначально прописывали только шпаклевку и электрику».

Как рассказывает мужчина, они выполняли свою работу, но одна из комнат была захламлена, поэтому ремонт там невозможно было произвести. Мастера предложили дополнительно совершить работы по ванной комнате.

«У нас появились дополнительные задания: демонтаж ванной, старого водопровода, канализации, полотенцесушителя. Также планировалось постелить подложку, ламинат (или линолеум), проложить плинтус, оштукатурить стены и поклеить обои.

Мы заложили одну из дверей в санузел, обработали стены бетоноконтактом. Начали штробить стены, но оказалось, что они неровные, нужно было их оштукатурить, чтобы положить облицовочную плитку, и расход клеевой смеси был уменьшен».

Как рассказывает Андрей Климентьев, в процессе работ сломался перфоратор. Его отдали в ремонт. И вот, чтобы оплатить работу мастеру, он попросил у Вячеслава Пупова 1 тысячу рублей. На этой почве и возник конфликт.

«Заказчик начал утверждать, что рабочие не выполняют работы по графику, просрочили договор. Затем вызвал полицию. Хотя мы со своей стороны не нарушили условия договора. Сейчас он расторгнут в двустороннем порядке. Я написал расписку, что обязуюсь выплатить оставшуюся сумму. Хотя заказчик нарушил договор, не заплатив неустойку, которая прописана в условиях», – утверждает мужчина.

Советы от юриста

1. Если вы пригласили мастера для ремонта квартиры и стоимость ремонта превышает

10000 рублей, отсутствие договора в такой ситуации практически всегда приводит к конфликту, связанному с недопониманием и/или разными спорными ситуациями. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы его прописать.

2. Как видно в приведенном примере, даже наличие договора не уберегло от возникновения спора, связанного с исполнением сторонами своих обязательств. Для минимизации рисков, безусловно, следует обратиться к грамотному юристу, который поможет составить договор таким образом, чтобы максимально обезопасить вас.

3. Основным условием, которое необходимо согласовать сторонам в договоре подряда,

является его предмет – в соответствии с п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 703, ст. 726 ГК РФ, им признается работа и ее конечный результат.

4. В договоре необходимо определить содержание, объем и результат выполняемой подрядчиком работы, а также закрепить основные обязанности сторон в соответствии со ст. 702 ГК РФ, подрядчик должен выполнить определенную работу и сдать ее заказчику, заказчик – принять и оплатить ее результат.

Определение содержания работы дает сторонам возможность согласовать все остальные

условия договора: цену, сроки выполнения, другие положения (о необходимых материалах и оборудовании, способах выполнения и т. п.).

5. Также во избежание конфликтных ситуаций с соседями стоит прописать время проведения работ. Сформулировать это можно так: "Подрядчик обязан выполнять работу в течение согласованных в договоре сроков, соблюдая следующий режим ее выполнения: ежедневно с 9 до 18.00".