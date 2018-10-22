Ремонт дорог в Динском районе. А ваша улица есть в списке?

Жители Динского района часто обращаются в редакцию «РВС» с жалобами на дороги. Единственный вопрос, на который они хотят знать ответ: когда отремонтируют их улицу или переулок?

Как сообщила администрация Динского района, в рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» краевой госпрограммы «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края» на территории Динского района ведется ремонт дорог в гравийном и асфальтовом исполнении.

О том, какие улицы и когда будут приведены в надлежащее состояние, читайте ниже.

Станица Новотитаровская

Ул. Леваневского от ул. Октябрьской до ул. Коммунаров (с 3 сентября 2018 по 30 ноября 2018).

Ул. Октябрьская от д. 245 до ул. Советской (с 3 сентября 2018 по 30 ноября 2018).

Ул. Советская от ул. Луначарского до ул. Набережной (с 12 сентября 2018 по 30 ноября 2018).

Ул. Октябрьская от ул. Леваневского до ул. Гоголя (с 3 сентября 2018 по 30 ноября 2018).

Ул. Выгонная от дома № 45 до ул. Советской (с 1 октября 2018 по 30 ноября 2018).

Пер. Ленина от ул. Ленина с выходом на ул. Энгельса и ул. Прогонную (с 1 октября 2018 по 30 ноября 2018).

Ул. Заречная от ул. Широкой до железной дороги (с 1 октября 2018 по 30 ноября 2018).

Ул. Сельская от ул. Леваневского до ул. Розы Люксембург (с 1 октября 2018 по 30 ноября 2018).

Ул. Сельская от ул. Розы Люксембург до ул. Тельмана (с 1 октября 2018 по 30 ноября 2018).

Хутор Осечки

От дома 1 до дома 36 в хуторе Осечки (с 24 сентября 2018 по 30 ноября 2018).

От д. № 32 до д. № 77/1, от д. № 77/1 до д. № 79/3, от д. № 79/3 до д. № 71/4 (с 12 сентября 2018 по 30 ноября 2018).

Поселок Южный

Ул. Мира от ул. Ж/Д до ул. Краснодарской (с 1 октября 2018 по 31 октября 2018).

Станица Васюринская

Ул. Молодежная (с 24 сентября 2018 по 8 ноября 2018).

Ул. 50 лет Победы (с 24 сентября 2018 по 8 ноября 2018).

Ул. Северная (с 24 сентября 2018 по 8 ноября 2018).

Ул. Суворова (с 24 сентября 2018 по 8 ноября 2018).

Ул. Хлеборобная (с 24 сентября 2018 по 8 ноября 2018).

Пер. Хадыженского (с 24 сентября 2018 по 8 ноября 2018).

Ул. Выгонная (с 24 сентября 2018 по 8 ноября 2018).

Ул. Ленина (с 24 сентября 2018 по 8 ноября 2018).

Станица Динская

Ул. Пролетарская от ул. Красной до ул. Коммунальной (с 14 сентября 2018 по 29 октября 2018).

Село Первореченское

ул. Ленина от ул. Садовой до ул. Советской (2019 год).

ул. Советская от ул. Садовой до ул. Кирпичной (2019 год).

ул. Кирпичная от ул. Советской до ул. Кирпичной, дом № 127 (2019 год).