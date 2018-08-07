"Новотитаровская-Динская" - ремонт дороги. Будет ли расширение?

Водители, курсирующие по трассе «Новотитаровская — М-4 «Дон», прислали в «РВС» фотографии процесса реконструкции дороги.

«Идет основательный ремонт, даже по обочинам все выравнивают, такое ощущение, что наконец-то молитвы автомобилистов услышаны и решили сделать расширение. Будем надеяться, что это так. На мой взгляд, только это и поможет снизить статистику аварийности на этом участке», - поделился мнением один из авторов снимков.





Спешим огорчить водителя, пока его мечтам сбыться не суждено. Как рассказал руководитель службы содержания дорог НАО ДСУ-1 Индар Мельгош, в данный момент проходит текущий ремонт дороги, замена основания и покрытия. Ранее был проведен ремонт на отрезке 2 километров от М-4 «Дон» в сторону Новотитаровской. Сейчас работы ведутся на 2-5 километре. Ориентировочно, в сентябре-октябре будет осуществлен ремонт на 9-15 километре.

Таким образом, к концу этого года трасса «Новотитаровская-Динская» приобретет новый вид.