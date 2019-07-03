Ремонт каких многоквартирных домов идет в Динском районе?

Как сообщили в пресс-службе администрации Динского района, работы ведутся в рамках реализации региональной программы капремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.

Фото: администрация Динского района

Полность работы по капитальному ремонту кровли уже выполнены по адресу: ст. Новотитаровская, ул. Южгипрониисельстрой, 15.

Продолжаются они по следующим адресам:

- ст. Новотитаровская, ул. Южгипрониисельстрой, 7 (ремонт фасада);

- ст. Нововеличковская, ул. Красная, 30 (ремонт крыши);

Фото: администрация Динского района



- ст. Васюринская, ул. Комсомольская, 46 (ремонт крыши);

- ст. Васюринская, ул. Северная, 76 (ремонт крыши).