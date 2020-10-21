Ремонт на территории котельной. Когда будет отопление?

В редакцию прислали фотографии, на которых разрыта земля около котельной на улице Тельмана. Территория огорожена и висит объявление о ремонте теплотрассы. Жители обеспокоены: отопительный сезон начался, а тепла нет. Ведь было заявлено, что Динской район полностью готов. Когда же теперь будут отопление и горячая вода?

Начальник МУП «Динком «ТЕПЛО» Евгений Ивченко развеял все опасения: «По месту прокладывают трубы, которые ведут к определенному объекту, и с подачей отопления населению это никак не связано. Тепло будет вовремя. Сейчас еще сохраняется теплая погода. Когда температура воздуха достигнет среднесуточной не выше 8 градусов и продержится в таком диапазоне в течение 5 дней, котельная будет согревать ваши дома».