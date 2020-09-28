Ремонт площадок в Динской. Что уже сделано?
В Динской проводятся ремонтные работы на детских и спортивных площадках. Наш журналист побывал на каждой из них.
1) по улице Кирова спортплощадка ожидает ремонта;
2) по улице Ульянова происходит демонтаж старого оборудования;
3) по улице Кольцевая радует глаза новая детская площадка;
4) по улице Тельмана на территории СОШ №1 отремонтировали спортивную площадку, на ней активно занимаются дети;
5) по улице Театральная проведена реконструкция.
Напомним, Динская стала одним из лучших поселений Краснодарского края в 2019 году и получила награду 5 000 000 руб. Администрация сельского поселения приняла решение направить данные средства на ремонт и обновление детских и спортивных площадок.
Наталья Бережная.
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