Ремонт площадок в Динской. Что уже сделано?

В Динской проводятся ремонтные работы на детских и спортивных площадках. Наш журналист побывал на каждой из них.

1) по улице Кирова спортплощадка ожидает ремонта;

2) по улице Ульянова происходит демонтаж старого оборудования;

3) по улице Кольцевая радует глаза новая детская площадка;

4) по улице Тельмана на территории СОШ №1 отремонтировали спортивную площадку, на ней активно занимаются дети;



5) по улице Театральная проведена реконструкция.

Напомним, Динская стала одним из лучших поселений Краснодарского края в 2019 году и получила награду 5 000 000 руб. Администрация сельского поселения приняла решение направить данные средства на ремонт и обновление детских и спортивных площадок.

Наталья Бережная.



