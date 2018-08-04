Ремонт улицы Чапаева в Старомышастовской: край денег не дал

- Хотелось бы узнать почему улицу Чапаева таки не начали ремонтировать? – с таким вопросом обратилась в РВС жительница станицы Старомышастовской. – Скоро осень, пойдут дожди, и по нашей улице снова будет не пройти-не проехать. Сколько себя помню, эту дорогу ни разу не ремонтировали. Раньше жители сами подсыпали гравий - ребята, работавшие на большегрузах, привозили и распределяли его по всей улице. Сейчас такого нет, яма на яме, дети по лужам ходят.

В подтверждении своих слов женщина прислала фотографии дороги, сделанные сегодня и из архива – ребенок в красивых ботиночках стоит в луже, и от этого не радостно ни ему самому, ни фотографу, ни тем, кто видит это фото.





За ответом журналисты «РВС» обратились к главе Старомышастовского сельского поселения Сергею Долженко. И получили такой ответ:

- Участок улицы от реки до пересечения с улицей Красной действительно требует ремонта. В прошлом году администрация подготовила документы на участие в краевой программе софинансирования. Для того, чтобы капитально отремонтировать этот участок протяженностью 1 километр 60 метров, нужно около 25 миллионов рублей. Без помощи края нам такой ремонт не потянуть, ведь годовой бюджет поселения – 24 миллиона рублей. К сожалению, край на ремонт этой дороги денег не выделил. Будем подавать документы на участие в программе в следующем году.

А в этом, получается, малышня снова будет топать по лужам.

Фото нашей подписчицы



