Ремонт улицы Чапаева в Старомышастовской: край денег не дал
- Хотелось бы узнать почему улицу Чапаева таки не начали ремонтировать? – с таким вопросом обратилась в РВС жительница станицы Старомышастовской. – Скоро осень, пойдут дожди, и по нашей улице снова будет не пройти-не проехать. Сколько себя помню, эту дорогу ни разу не ремонтировали. Раньше жители сами подсыпали гравий - ребята, работавшие на большегрузах, привозили и распределяли его по всей улице. Сейчас такого нет, яма на яме, дети по лужам ходят.
В подтверждении своих слов женщина прислала фотографии дороги, сделанные сегодня и из архива – ребенок в красивых ботиночках стоит в луже, и от этого не радостно ни ему самому, ни фотографу, ни тем, кто видит это фото.
За ответом журналисты «РВС» обратились к главе Старомышастовского сельского поселения Сергею Долженко. И получили такой ответ:
- Участок улицы от реки до пересечения с улицей Красной действительно требует ремонта. В прошлом году администрация подготовила документы на участие в краевой программе софинансирования. Для того, чтобы капитально отремонтировать этот участок протяженностью 1 километр 60 метров, нужно около 25 миллионов рублей. Без помощи края нам такой ремонт не потянуть, ведь годовой бюджет поселения – 24 миллиона рублей. К сожалению, край на ремонт этой дороги денег не выделил. Будем подавать документы на участие в программе в следующем году.
А в этом, получается, малышня снова будет топать по лужам.
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Комментарии
Раньше, действительно, сами жители отсыпали подъездные дороги к своим домам. Собирали с соседей деньги на щебень, коллективно разбрасывали кучи, ровняли. Но пусть потом кто-нибудь на большегрузе чуть продавит дорогу или ямку за собой не выровняет - разорвут на месте. И дороги держались, и соседи дружили.
А сейчас, воду-газ провёл, ямку чуть присыпал и прыгайте соседи на здоровье. На зерновозе с 40 тоннами груза к дому едет, разворачивается потом и какая дорога тут выдержит? И все молчат, а потом кричат- когда нам администрация сделает дорогу? Делать дороги, конечно, надо. Но и те, что есть убивать не надо.
А администрация, вместо того, чтобы кричать, что денег нет, обратила бы внимание на то, почему дороги портятся. Найти того, кто яму, проводя воду к своему дому, не засыпал, или подъезд во двор гравием засыпал, а трубу для протока воды не положил, что дорогу разрушает мгновенно. Для этого денег много не надо, а порядок на дорогах навести можно.
Но для них это не выгодно, тут, в отличии от ремонта дорог за счёт бюджета, ничего не перепадёт и откат не получишь и хапнуть нечего. Вот и прыгаем по ямам.