Решения оперштаба: карантин вводить не будут, но контроль ужесточат

Сегодня, 5 ноября, в администрации Краснодарского края прошло очередное заседание оперативного штаба. Там обсудили эпидобстановку в крае и ужесточение мер предупреждения распространения коронавируса.

"Увеличивается и число заболевших коронавирусом, третью неделю мы фиксируем по 130 и более заразившихся в сутки. Сегодня – 137. Но принятых ранее мер достаточно, чтобы сдерживать эпидобстановку, при условии их неукоснительного соблюдения", - написал по итогам заседания Вениамин Кондратьев у себя в соцсетях.





Что еще решили?

Вводить карантин и дополнительные ограничения не будут. Усилят контроль за соблюдением режима повышенной готовности, который недавно был продлен до 15 ноября.

Усилят контроль за перевозкой пассажиров. Особое внимание - соблюдению масочного режима в автобусах, маршрутках, такси. Будет увеличено число совместных с полицией проверок.

Увеличат количество рейдов по объектам общепита — клубам, кафе, которые должны быть закрыты после 12 ночи.

"У нас есть примеры, когда после ухода проверяющих через час эти заведения снова открываются, пускают посетителей через «чёрный вход». Такие объекты будем закрывать на срок до 90 суток", - предупредил Кондратьев.

Совместно с Роспотребнадзором будут продолжать ежедневные рейды на предприятиях торговли и услуг на предмет проверки соблюдений ими требований Роспотребнадзора.

"Мы столкнулись с тем, что сотрудники зачастую работают без средств защиты. Будем активнее привлекать к административной ответственность тех, кто нарушает режим, вплоть до закрытия заведений, инструменты для этого есть", - сказал губернатор.