Рейд: арестовали 7 машин, общая сумма задолженности — 10,5 млн рублей
23 октября в Динской сотрудники Федеральной службы судебных приставов, налоговой инспекции, полиции и ГИБДД провели рейд по выявлению должников. В этот раз они работали в районе железнодорожного переезда. Инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, а судебные приставы с помощью мобильного приложения по гос. номеру проверяли владельца на долги.
В ходе проверки арестовали 7 машин. Их передали на ответственное хранение должникам.
Сумма задолженности в отношении всех этих владельцев автомобилей составила 10,5 млн. рублей. Из них — 700 тыс. руб. налогов. На сегодняшний день уже погашено 150 тыс. рублей.
Комментарии
Мне вот что интересно - а сотрудник ГИБДД разве имеет право отдавать документы водителя другим лицам(сотрудникам ФНС, ФССП). Вроде бы нет.
А сотрудники ФНС разве могут останавливать(задерживать) граждан(в данном случае водителей). Вроде бы нет.
А сотрудники ФССП разве не обязаны надлежащим образом(лично под роспись или заказным с уведомлением) уведомлять должников о возбуждении исполнительного производство, причем с установлением срока для его добровольного исполнения. Вроде бы да.
Так вот в чем вопрос то - должники должны понести ответственность, спору нет (должен - плати), но разве можно ГИБДД, ФНС, ФССП исполнять закон нарушая закон????
Незаконное получение и публичное распространение личной информации (Ст.137 УК РФ) – взыскание до 200 тыс. руб. или обязательные работы до 360 ч., или исправительные – до 1 года, или принудительные – до 2 лет, или арест до 4 мес., или лишение свободы до 2 лет. При аналогичном деянии с использованием служебного положения увеличивается взыскание до 300 тыс. руб. либо принудительные работы до 4 лет, либо арест до 6 мес., либо лишение свободы до 4 лет. В каждом из случаев служащий лишается права занимать определенную должность от 2 до 5 лет. - Читайте подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/otvetstvennost-za-peredachu-personalnyih-dannyih-tretim-litsam.html