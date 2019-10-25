Рейд: арестовали 7 машин, общая сумма задолженности — 10,5 млн рублей

23 октября в Динской сотрудники Федеральной службы судебных приставов, налоговой инспекции, полиции и ГИБДД провели рейд по выявлению должников. В этот раз они работали в районе железнодорожного переезда. Инспекторы ГИБДД останавливали автомобили, а судебные приставы с помощью мобильного приложения по гос. номеру проверяли владельца на долги.

В ходе проверки арестовали 7 машин. Их передали на ответственное хранение должникам.

Сумма задолженности в отношении всех этих владельцев автомобилей составила 10,5 млн. рублей. Из них — 700 тыс. руб. налогов. На сегодняшний день уже погашено 150 тыс. рублей.



















