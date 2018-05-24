Рейтинг доходов чиновников за 2017 год

Согласно закону, чиновники обязаны обнародовать декларации о доходах членов своей семьи — жен (мужей), а также их несовершеннолетних детей. Касается это абсолютно всех представителей власти.

Уже традиционно редакция «РВС» составляет топ самых богатых чиновников в Динском районе и управленцев с наиболее интересными декларациями.

Пальму первенства взял бывший глава Динского сельского поселения Юрий Шиян. Его доход за 2017 год составил 16 045 027,61 руб.

Для сравнения доход Президента России Владимира Путина - 18,73 млн. Дмитрий Медведев заработал 8, 5 млн руб.

Самым состоятельным действующим главой оказался Сергей Долженко из Старомышастовского сельского поселения (1 806 215 рублей).

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом доход главы Нововеличковского поселения Сергея Ковы незначительно увеличился, в рейтинге он остался на 2 строчке. Он обогнал своего коллегу Дмитрия Позова из Васюринской всего на 6 тысяч рублей.





Глава Динского района Сергей Пономарев за предыдущий год заработал 961 230 рублей. Стоит отметить, что учитывается доход за все прошедшие 365 дней, а работать в администрации Динского района он стал только в октябре.

Его жена официально зарегистрированных доходов не имеет. В семье Сергея Пономарева есть автомобиль Volkswagen Tiguan, земельные участки, жилой дом и квартира.

Самую большую прибыль из депутатов местных поселений получил Игорь Вдовин из Старомышастовской – 13 161 157 рублей.

Самой богатой первой леди стала Зинаида Кошман – супруга главы Новотитаровского сельского поселения. Ее доход составил 4,854 млн рублей. За указанный период по сравнению с 2016 годом Зинаиде удалось увеличить свой капитал более чем на 250 тысяч рублей. Ездит женщина на презентабельном Lexus RX 270.

А вот самый скромный доход за 2017 год получила глава Первореченского сельского поселения Алеся Духнай – 490 415 рублей.

Лидер последних нескольких лет – глава Новотитаровского сельского поселения Сергей Кошман – в 2018-м не вошел даже в тройку лидеров. Его доход составил 884 466 рублей. Но в его декларации указан довольно внушительный перечень имущества: 7 земельных участков и 6 домов.