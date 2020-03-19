Режим повышенной готовности. Как работают организации?

Некоторые учреждения в Динском районе скорректировали графики работы для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Другие же работают в штатном режиме. “РВС” подготовила информацию о том, в каких именно социально важных организациях часы приема изменились.

Вчера о переходе на онлайн формат в общении с потребителями объявили “Россети Кубань”. Никаких личных визитов, только дистанционные обращения в Интернете через сайт www.kubanerego.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-15-52. Для обращений по вопросам качества электроснабжения: www.светлаястрана.рф.

⠀

Сегодня похожее обращение распространили газовики. Они рекомендуют минимизировать визиты в абонентские отделы и использовать дистанционные сервисы в целях профилактики коронавирусной инфекции.

В едином клиентском центре АО «Газпром газораспределение Краснодар» работает многоканальный номер: 8 (861) 279-33-75.

Номер горячей линии: 8 (958) 609-70-77.

⠀

Ограничил прием граждан и ЗАГС Динского района. Теперь визиты возможны только с 9.00 до 13.00 по вт, ср, пт и сб.

⠀

Все отделы МФЦ Динского района, по данным на утро 19 марта 2020 года, работают в прежнем режиме.

⠀

Не изменили свои графики также управление социальной защиты и Пенсионный фонд. Там приняты дополнительные меры защиты: сотрудники принимают посетителей в масках, проводится санобработка помещений, в доступе дезинфицирующие средства.

Прием граждан в прокуратуре проводится в обычном режиме.

⠀

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Краснодарского края с 17 марта в Динской ЦРБ введен запрет на посещение больных на круглосуточном лечении во всех стационарах.

Передать продукты или предметы обихода больным можно через пункты в холлах основных корпусов. Все следует хорошо упаковать и подписать.

Как сообщают жители района, ограничен доступ и в здание поликлиники. Пройти туда можно только с талонами на руках.

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться на горячую линию ЦРБ: 8-800-500-84-86.

Единая федеральная горячая линия: 8-800-2000-112.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: 8-918-677-49-89.