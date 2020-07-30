Режим повышенной готовности на Кубани продлен до 21 августа

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, принято решение продлить режим повышенной готовности до 21 августа.

По мнению губернатора, "отпускать" ситуацию пока рано – впереди еще один летний месяц, количество отдыхающих будет только расти. В связи с этим усилят контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях – будут проводиться ежедневные рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах.

В муниципалитетах сохраняется жесткий контроль за людьми, находящимися на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора.