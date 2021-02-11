Режим работы МФЦ в Динском районе в праздничные дни
20 февраля прием и выдача документов ведется в соответствии с графиком работы понедельника:
- Динская (ул. Красная, 112) - с 8.00 до 18.00;
- Новотитаровская (ул. Ленина, 44) - с 8.00 до 18.00;
- Агроном (ул. Почтовая, 14) - с 8.00 до 15.00;
- Пластуновская (ул. Мира, 26а) - с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);
- Южный (ул. Северная, 2) - с 8.00 до 18.00.
21–23 февраля – выходные и праздничные дни.
С 24 февраля все офисы и ТОСПы продолжают работу по стандартному графику.
Комментарии