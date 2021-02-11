Режим работы МФЦ в Динском районе в праздничные дни

20 февраля прием и выдача документов ведется в соответствии с графиком работы понедельника:

Динская (ул. Красная, 112) - с 8.00 до 18.00;

Новотитаровская (ул. Ленина, 44) - с 8.00 до 18.00;

Агроном (ул. Почтовая, 14) - с 8.00 до 15.00;

Пластуновская (ул. Мира, 26а) - с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00);

Южный (ул. Северная, 2) - с 8.00 до 18.00.

21–23 февраля – выходные и праздничные дни.

С 24 февраля все офисы и ТОСПы продолжают работу по стандартному графику.