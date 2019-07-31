Резонансное отключение электроэнергии: причины

Ночью с 27 на 28 июля во многих населенных пунктах Динского района отключилась электроэнергия. Этому предшествовала увиденная многими жителями необычная вспышка света.

Электроснабжение было налажено этой же ночью, и часть жителей попросту не заметила отключения. У остальных же осталась масса вопросов о том, что произошло ночью.

Так, очевидец в комментариях к публикации в инстаграме «РВС» рассказал, что лично наблюдал вспышку света:

- Ехали из Краснодара в Динскую. Примерно в 22.40 повернули с трассы к станице. И в это время сразу с левой стороны замкнули высоковольтные провода. Свет потух везде. Но от искры сверкала вся Динская. Это было очень страшно, но, честно сказать, и очень красиво.

Во время вспышки многие почувствовали специфический запах горелой резины и пластика.

Также жители стали сообщать о том, что из-за этого отключения у них вышла из строя бытовая техника: холодильники, морозильные камеры.

Как следует из официального комментария ПАО «Кубаньэнерго», «причиной технарушения на воздушной линии 110 кВ "Динская-Лорис" в ночь с 27 на 28 июля, по заключению специальной комиссии, является некачественный ремонт грозотроса. Его проводил подрядчик - смежная территориальная сетевая организация. В настоящее время компания "Россети Кубань" проводит претензионно-исковую работу по поводу данного технарушения».