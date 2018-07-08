Результаты динчан на Первенстве Краснодарского края

В городе Краснодар с 2 по 4 июля на базе ГБУ КК центра спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ, прошло Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек 13-14 лет (2004-2005 г.р.).

Динской район представляли гребцы из станицы Динской и Новотитаровской. Всего 18 участников команды.

В первый день проводились заезды на дистанции 500м, где два представителя района попали в финальный заезд — Ростислав Кизилов (стал шестым) и Илья Моряков (девятое место).

Во второй день проходили заезды на дистанциях 1000м и 200м. В финале на 1000м, в упорной борьбе, Ростислав Кизилов финишировал четвертым — в шаге от бронзовой награды.

У каноистов отличился Владимир Готовчиков, который был девятым. Стоит отметить, что он на 2 года моложе, чем остальные участники заезда. На дистанции 200м в финале пробился только Кирилл Воротынец и занял 9 место.

В третий день спортсменам предстаяло пройти 5000м. По итогам заездов байдарочник Ростислав Кизилов снова занял 4 место в упорной борьбе.

У каноистов на этой дистанции Владимир Готовичков занял 5 место.

И последней дисциплиной выступления наших спортсменов был класс лодок «Дракон», где наша команда заняла 2 место.

Состав команды: Дарья Емцева, Ростислав Кизилов, Кирилл Воротынец, Илья Моряков, Роман Шишов, Артем Канивецкий, Иван Чвертков.

Тренеры-преподаватели: Алексей Иванович Шершнёв (Заслуженный тренер России), Василий Бирюков и Алексей Белов.