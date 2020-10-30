Результаты экспертизы останков животных, найденных в Динской

Недавно мы публиковали статью о свалке с биоотходами от свиней. После ее обнаружения журналист направил запрос в ГБУ «Ветуправление Динского района» с предоставлением точного места с геолокацией и просьбой провести экспертизу.

Специалисты управления ветеринарии выехали на место, провели отбор проб и направили их в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория».

"Согласно проведенным в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» лабораторным исследованиям* методом ПЦР ДНК, вирус африканской чумы свиней и возбудитель сибирской язвы не обнаружены», – сообщает начальник ветуправления Наталья Орлова.

На месте свалки была проведена двукратная дезинфекция поверхности земли. А также взяты смывы для определения качества обработки.

«При исследовании** смывов в ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» методом ПЦР ДНК вируса африканской чумы свиней не обнаружена», – сообщает Наталья Орлова.





*результат исследования по экспертизе № БА-ПЦР 10789 / 39808-39810 от 26.10.2020 года

**результат исследования по экспертизе № БА-ПЦР 10788 / 39798-39807 от 26.10.2020 года





Наталья Бережная