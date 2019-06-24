Результаты рейда по мигрантам: 15 выдворений, 48 протоколов

Как сообщила «РВС» пресс-служба Отдела МВД России по Динскому району, в ходе проведения рейдовых мероприятий в Динском районе с 17 по 24 июня 2019 года осуществлена проверка 112 иностранных граждан. Составлено 48 протоколов об административных нарушениях:

- 3 по ч. 1 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации);

- 8 по ч. 1.1 ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации);

-3 по ч. 2 ст. 8.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации);

- 1 по ч. 3 ст. 18.9 (Предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию);

- 4 по ч. 4 ст. 18.9 (неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета);

- 7 по ч. 1 ст.18.10 (осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента);

- 7 по ч. 3 ст.18.10 (повторное в течение одного года совершение иностранным гражданином или лицом без гражданства административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи);

- 15 по ч. 1 ст. 18.15 (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства разрешения на работу либо патента).

В отношении 15 иностранных граждан принято решение об административном выдворении.