Родителей детей-инвалидов освободили от транспортного налога

Законом Краснодарского края от 4 мая 2018 года №3788-КЗ внесены изменения в статью 5 закона от 26 ноября 2003 года №639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского края». По новым положениям родители детей-инвалидов на Кубани теперь освобождены от уплаты транспортного налога за одно авто мощностью до 150 лошадиных сил.

«Для предоставления данной льготы необходимо в учреждении медико-социальной экспертизы получить заключение о необходимости приобретения автомобиля в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка», - комментирует помощник прокурора Динского района Михаил Бегин.