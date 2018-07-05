Родителей детей, распивавших спиртные напитки, наказали

Состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Динской район.

С докладами на тему «Реализация работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на территории Динского района за 2017 год и I полугодие 2018 года» выступили:

начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования Динской район;

начальник ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Динскому району, исполняющая обязанности начальника управления образования администрации муниципального образования Динской район;

заместитель руководителя управления социальной защиты населения в Динском районе, исполняющий обязанности заместителя главного врача по детству и родовспоможению БУЗ МО Динской район «ЦРБ».

При рассмотрении дел по факту ЧС с несовершеннолетними, которые распивали алкогольную продукцию, все виновные осознали свой поступок и раскаялись.

Также в ходе заседания рассмотрели:

- 2 информации о семье и о несовершеннолетнем. В итоге семья и несовершеннолетний были поставлены на учет в комиссию;

- 4 протокола об административном правонарушении по ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет либо потребление (распитие) им алкогольной и спиртосодержащей продукции. Вынесены штрафы в размере 1500 рублей на каждого законного представителя несовершеннолетних;

- 1 протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении родителей (законных представителей) за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей. Вынесено предупреждение;

- 5 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. По каждому вынесены штрафы в размере 5000 рублей на законного представителя несовершеннолетнего;

- 1 протокол по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции). Дело прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения;

- 1 протокол об административном правонарушении по ст. 19.16 КоАП РФ – умышленная порча, утрата документа, удостоверяющего личность гражданина. Вынесен штраф в размере 100 рублей на законного представителя несовершеннолетнего;

- 4 определения об отказе в возбуждении дел об административном правонарушении в связи с не достижением возраста административной ответственности. Всем было вынесено предупреждение.

Члены комиссии особое внимание обратили на организацию полезной занятости детей в период летних каникул. Всех законных представителей в очередной раз предупредили об ответственности за жизнь и здоровье своих детей.