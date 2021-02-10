Родители будут контролировать питание в школах

На краевом совещании обсудили организацию горячего питания учащихся начальных классов. Замглавы региона Анна Минькова сообщила, что сейчас 300 тысяч учеников 1-4 классов получают бесплатное горячее питание. На текущий год на эти цели предусмотрено 3,6 млрд рублей, из них 1 млрд – краевые и муниципальные. В целом на 2021-2023 годы уже заключили соглашения на организацию питания.

Но в то же время Анна Минькова отметила, что у жителей до сих пор остаются вопросы по организации питания. На портал госуслуг родители отправляют обращения, из них часть затрагивает качество питания.

“С самого начала мы говорили о том, что нужно организовать понятный контроль качества питания. Чрезвычайно важен родительный контроль, потому что заказчики этой новой услуги – дети и родители, они имеют право высказывать свою точку зрения”, – передает слова замглавы пресс-служба администрации Краснодарского края.

На данный момент родительский контроль не может работать должным образом, ведь из-за пандемии учебные заведения закрыты для родителей, но есть родительские комитеты. Замгубернатора подчеркнула, что необходимо сделать так, чтобы родители имели доступ в школьные столовые.

Вице-губернатор также порекомендовала обратить внимание на детей с ограниченными возможностями здоровья. Им бесплатно полагается двухразовое горячее питание.