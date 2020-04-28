Родители интересуются сообщением о технике для школьников

В социальных сетях “РВС” родители скидывают информацию о том, что школы могут оказывать помощь в обеспечении технического оборудования для учеников, которые сейчас находятся на дистанционном обучении.

Об этом на своей странице в инстаграме написал центр поддержки семьи и детства “Единство”.

“Мы обратились в Министерство образования для разъяснений по поддержке в виде технического оборудования для дистанционного обучения. Кто может рассчитывать на помощь?

Многодетные семьи, где 5 и более детей с 2-3 школьниками;

малоимущие остронуждающиеся семьи, у которых дети учатся на отлично (оценки ваших детей знают только в школе, заявку оставляйте там)”, - говорится в публикации.

За уточнением информации журналист “РВС” обратилась к начальнику управления образования Динского района Марине Ежковой.

Она рассказала, что выдают технику только те школы, которые достаточно ею оснащены и могут себе позволить эту возможность. Выдается по договору на временное пользование после заявления малообеспеченным и малоимущим. В Динском районе на сегодняшний день такой благотворительной активности пока нет.

“Думаю, что мы справимся и с тем объемом техники, которая есть сегодня в семьях. Сейчас необходимо всем набраться терпения, добросовестно окончить учебный год и уже новый начать как с чистого листа”, - пожелала Марина Ежкова.

Четвертая четверть, по ее словам, закончится как обычно. Пока никаких сроков перенесено не было.