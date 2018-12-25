Родители: Кто и зачем проверяет многодетные семьи?

В редакцию «РВС» обратились многодетные родители. «Что-то происходит в Динском районе и это касается многодетных семей, - сообщила одна из матерей. - Приходят специалисты соцзащиты якобы с целью инструктажа по газу. Но мы его проходили с газовиками. Есть акт осмотра этого года. Один специалист инструктирует, второй составляет акт жилища. Что это? Где законность данной процедуры? Многие его подписывают не читая. А там много незаполненных пунктов. Таких как «пьющие родители», «где находились дети», прочерк стоит в пункте «нуждается ли семья в подарках».

Тем, кого не застали дома, оставляют записки с текстом: «Специалисты УСЗН не застали вас дома. Просьба перезвонить по телефону...»

На вопросы многодетных родителей ответила заместитель директора ГБУ СО КК "Динской комплексный центр социального обслуживания населения" Наталья Гиренко: "У нас есть письмо из Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 16 ноября «Об усилении мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в семьях». Потому что 13 ноября в Новопокровском районе произошло чрезвычайное происшествие, где в результате пожара погибли несовершеннолетние дети. В связи с этим обстоятельством нам настоятельно рекомендовали обойти все многодетные семьи, проживающие на территории Динского района, для предупреждения и профилактики в рамках пожарной безопасности. То есть нацелить семьи на соблюдение пожарной безопасности. По большей части мы проводим информационную работу. Раздаем информационные памятки о том, что нужно соблюдать и куда обращаться в случае возникновения ситуаций, связанных с пожарами. В письме прописано, что мы должны заполнить акт, в котором указывают наличие спальных мест, условия проживания детей. Ничего плохого в нем нет. Эта форма утверждена министерством. Мы работаем на выявление семей, нуждающихся в социальной помощи. Если визуально видим, что, например, плохо работает печка, испорчена проводка, мы рекомендуем обратится в специальные службы, даем номера телефонов, чтобы люди знали, куда обратиться. Мы не только проверяем, но и консультируем. Рассказываем, какие выплаты имеет право получать многодетная семья, о мерах поддержки, как они изменились, куда обращаться, какой перечень документов необходим. Если не застали людей дома, оставляем информационный листок с контактным телефоном, так как нас обязали провести стопроцентный обход.

Никаких целей в отбирании, лишении родительских прав мы не преследуем. Мы работаем только на сохранение биологической семьи и оказание помощи ей. Если видим, что семья нуждается в помощи, предлагаем ей свои услуги. Помогаем оформлять различные выплаты, пишем письма, ходатайства в определенные органы. Например, мы писали письмо, чтобы прочистили бесплатно дымоход. Делаем все, чтобы не было никаких ситуаций, связанных с пожарами».

Наталья Гиренко пояснила, почему работу проводят с многодетными семьями. Во-первых, охват детей получается больше. Во-вторых, за одним ребенком уследить проще. А когда детей много, они разного возраста, многие родители работают, это усложняет ситуацию. В преддверии новогодних праздников родители должны быть более бдительными, так как начинается период петард и фейерверков.

Что касается пунктов «пьющие родители» и «где находились дети», эти графы заполняются только в том случае, если родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Бюджет на закупку подарков ограничен и обеспечить ими всех детей из многодетных семей невозможно. Было принято решение, что в этом году подарки получат семьи, в которых воспитываются пятеро и более детей.