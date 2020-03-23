Родители пожаловались на

В “РВС” обратилась возмущенная мама одного из воспитанников детского сада №27 (ст. Динская). Дело в том, что, как рассказала женщина, сейчас их сад закрыт на ремонт. Родителям прислали сообщение, что для открытия сада после ремонта обязательно наличие следующих предметов:

1.Персональной кружки каждому ребенку.

“Ранее дети пили с пластика и сразу выкидывали. Сейчас же будет посуда постоянная. Потом потребуют приобретать дез. средства, а еще круче посудомоечную машину для обработки посуды паром - так получается”, - возмущается динчанка.

2. Накладки на унитаз.

“Ребенок на унитаз и так не уверенно садится, а если подложить бумажку так он весь извертится. Я попробовала, так сказать провела эксперимент дома. Так я с ребенком стояла и держала эту бумажку. А представляете группа, где более 30 человек, и на них на всех воспитатель и нянечка. Это будет кошмар”, - негодует мать.

Женщина хочет понять, чья инициатива была предписать такие условия, “ведь никакого приказа по этому поводу никто не дает”.

Журналист “РВС” связалась с заведующей детского сада №27 Надеждой Мунтян, которая прокомментировала ситуацию: “Детский сад, после того как будет сделана пожарная система, откроется в обычном режиме. Руководство сада не собирает с родителей никаких денежных средств, не обязует их ничего закупать”.

Заведующая предполагает, что это может быть инициатива кого-то из педагогов. Для выявления источника распространения информации будет проведено внутреннее расследование, чтобы пресечь эту деятельность.