Родители: в школе № 4 будут исключать за черные юбки?

Родители: в школе № 4 будут исключать за черные юбки?
Белый верх, черный низ не школьная форма?

Родители: в школе № 4 будут исключать за черные юбки?

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7 часов назад ДинскаяУченикиШкола № 4 станицы ДинскойШколыШкольная формаШкольная форма в ДинскойШкольники

Черная юбка больше не школьная форма?

С таким вопросом в РВС обратилась мама ученицы 7-го класса школы № 4 станицы Динской и прислала нам фото своей девочки.

    - К новому учебному году мы купили дочери обновки: белые блузки, черные юбки. Но сегодня она позвонила и сказала, что если она еще раз придет в черной юбке, ее исключат из школы. Якобы это не школьная форма, а нужно серую юбку. Ребенок ходит в опрятном виде: белый верх, черный низ, белые гольфы, черные туфли. Всегда это считалось школьной одеждой, а теперь за это собираются исключать?

Раньше мы брали серую форму, когда ее организованно продавали в школе представители швейной фабрики. Но нас не устроила ткань: неудобная в носке, плохо переносит стирку. И многие перестали брать эту форму, а покупаем ту, что устраивает нас по качеству. Но это не розовые юбки, не джинсы, а строгая школьная одежда.

Да и разве делается так: мы только потратились, чтобы подготовить ребенка к школе, а теперь снова должны выкладывать деньги на одежду? СМС о необходимости приобрести школьную форму мне пришло 7 сентября, когда все уже давно куплено.

Правила школьной формы с этого года ужесточились. Только граффитовый цвет, только классические брюки, классические рубашки и блузы без рисунка, платья с фартуками носить нельзя. На следующей неделе, как нас предупредили, будут проверять, как одеты дети. А чтобы мы все успели соответствовать новым правилам, в эту субботу приедет ярмарка школьной формы. Но мы-то уже потратили деньги на новую одежду!

Кроме того, женщина пожаловалась на то, что теперь ее дочка не может пользоваться школьным автобусом.

    В школе сказали, что автобус только для младшеклассников. Получается, если родители не могут забрать своего ребенка из школу, тому придется самому добираться домой? А как же зимой, в непогоду?



Вопросы динчанки журналисты РВС задали директору школы № 4 Людмиле Черновой. Людмила Васильевна сослалась на то, что проводит совещание с учителями и поэтому может ответить только кратко, а подробное интервью попросила отложить на следующий день. В двух словах ответы на вопросы мамы семиклассницы звучат так:

Наличие школьной формы определено положением для всего района. 13 сентября в школе ожидаются гости из края, и мы попросили всех учеников прийти в парадной форме, а это — серый низ, а не черный.

Школьный автобус по нормам СанПиНа может перевозить только 25 детей. Нарушать эти правила значит пренебречь безопасностью детей.

13 сентября в обед Людмила Чернова более подробно ответит на вопросы о форме и работе школьного автобуса. РВС опубликует данную информацию.

Комментарии

1
1 6 часов назад

Даааа, особенно выражение "в обед" сильное! Журналистика!

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4
Татьяна
Татьяна 6 часов назад

Исправьте название, смысл предложения совершенно не ясен.

Маму не понимаю, она несколько лет покупала серую форму, знала что в школе серая форма, но в этом году решила отличиться и теперь возмущена? Пусть теперь и покупает ещё комплект, если сразу правила школы проигнорировала.

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-1
1
1 Татьяна 6 часов назад

Откорректировать слабо... Стиль!

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3
Е
Е 19 минут назад

а покороче юбки не было?=)

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0