Родители: в школе № 4 будут исключать за черные юбки?
Черная юбка больше не школьная форма?
С таким вопросом в РВС обратилась мама ученицы 7-го класса школы № 4 станицы Динской и прислала нам фото своей девочки.
- К новому учебному году мы купили дочери обновки: белые блузки, черные юбки. Но сегодня она позвонила и сказала, что если она еще раз придет в черной юбке, ее исключат из школы. Якобы это не школьная форма, а нужно серую юбку. Ребенок ходит в опрятном виде: белый верх, черный низ, белые гольфы, черные туфли. Всегда это считалось школьной одеждой, а теперь за это собираются исключать?
Раньше мы брали серую форму, когда ее организованно продавали в школе представители швейной фабрики. Но нас не устроила ткань: неудобная в носке, плохо переносит стирку. И многие перестали брать эту форму, а покупаем ту, что устраивает нас по качеству. Но это не розовые юбки, не джинсы, а строгая школьная одежда.
Да и разве делается так: мы только потратились, чтобы подготовить ребенка к школе, а теперь снова должны выкладывать деньги на одежду? СМС о необходимости приобрести школьную форму мне пришло 7 сентября, когда все уже давно куплено.
Правила школьной формы с этого года ужесточились. Только граффитовый цвет, только классические брюки, классические рубашки и блузы без рисунка, платья с фартуками носить нельзя. На следующей неделе, как нас предупредили, будут проверять, как одеты дети. А чтобы мы все успели соответствовать новым правилам, в эту субботу приедет ярмарка школьной формы. Но мы-то уже потратили деньги на новую одежду!
Кроме того, женщина пожаловалась на то, что теперь ее дочка не может пользоваться школьным автобусом.
В школе сказали, что автобус только для младшеклассников. Получается, если родители не могут забрать своего ребенка из школу, тому придется самому добираться домой? А как же зимой, в непогоду?
Вопросы динчанки журналисты РВС задали директору школы № 4 Людмиле Черновой. Людмила Васильевна сослалась на то, что проводит совещание с учителями и поэтому может ответить только кратко, а подробное интервью попросила отложить на следующий день. В двух словах ответы на вопросы мамы семиклассницы звучат так:
Наличие школьной формы определено положением для всего района. 13 сентября в школе ожидаются гости из края, и мы попросили всех учеников прийти в парадной форме, а это — серый низ, а не черный.
Школьный автобус по нормам СанПиНа может перевозить только 25 детей. Нарушать эти правила значит пренебречь безопасностью детей.
13 сентября в обед Людмила Чернова более подробно ответит на вопросы о форме и работе школьного автобуса. РВС опубликует данную информацию.
Комментарии
Даааа, особенно выражение "в обед" сильное! Журналистика!
Исправьте название, смысл предложения совершенно не ясен.
Маму не понимаю, она несколько лет покупала серую форму, знала что в школе серая форма, но в этом году решила отличиться и теперь возмущена? Пусть теперь и покупает ещё комплект, если сразу правила школы проигнорировала.
Откорректировать слабо... Стиль!
а покороче юбки не было?=)