Родник из нечистот забил во дворе многоквартирного дома

В редакцию «РВС» обратились жители многоквартирного дома № 146а на улице Красной в Динской.

«У нас во дворе настоящая чрезвычайная ситуация с канализацией! Она переполнена, и зловонные стоки из-под люка выходят прямо во двор. Мало того, что это дурно пахнет, так еще и антисанитария. Мы обращались в управляющую компанию, но пока никто ничего не сделал. Полный двор стоков и тишина».

По словам жителей, в августе прошлого года во дворе за счет бюджета уложили новый асфальт. Еще до укладки жители просили УК навести порядок с канализацией, потому что проблемы с ней возникали и ранее. Но тогда этим вопросом никто не занялся.

«Теперь там, наверное, что-то обрушилось, и все стоки выходят наружу. К тому же у управляющей компании нет своих машин для откачки, они нанимают со стороны, что и приводит к высокой стоимости услуги».

Чтобы прояснить, что происходит с канализацией дома, журналист «РВС» связался с управляющей компанией «К Сервис». Там нам пояснили, что как раз занимаются этим вопросом.

«Скорее всего, образовался засор между двумя колодцами, что препятствует стоку. Это ответственность водоотведения ЖКХ. Мы связались с ними, рассказали о проблеме, сегодня там прочистят и восстановят сток».

Рассказывая об этой проблеме, в управляющей компании подчеркнули, что прочистка не требует дополнительных затрат, так как она входит в ежемесячную абонентскую плату за водоотведение.

«Да, канализация порой забивается. В прошлый раз при чистке вытащили оттуда две тряпки. Возможн,о не только в этом причины, но все же людям тоже следует внимательнее относиться к тому, что они выбрасывают в канализацию».